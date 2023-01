CorSera – Inter usa e getta: forte nelle partite secche, ma senza visione a lungo periodo

Una squadra formidabile nelle partite secche, quelle senza appello e senza domani. Non altrettanto incisiva nei cammini a tappe

Una squadra formidabile nelle partite secche, quelle senza appello e senza domani. Non altrettanto incisiva nei cammini a tappe. E' questo il quadro che dell'Inter traccia il Corriere della Sera:

"Contrordine, compagni. L’Inter è una squadra usa e getta, che sa essere fortissima nelle partite secche, specialmente quelle senza ritorno, ma non ha una visione di lungo periodo, non ha un contesto solido e nemmeno una rosa così profonda per sognare una folle rimonta scudetto".