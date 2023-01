Inter, Djalò in pole su Becao per il dopo Skriniar: Milenkovic difficile, Scalvini…

È Tiago Djalò il nome individuato dall'Inter per il dopo Skriniar : il difensore portoghese del Lille è in cima alla lista della dirigenza nerazzurra, che potrebbe anche decidere di affondare il colpo a gennaio nel caso in cui il Paris Saint-Germain anticipasse l'acquisto del centrale slovacco. Uno scenario difficile da immaginare al momento, ma in viale della Liberazione non vogliono farsi trovare impreparati.

Djalò, tuttavia, non è l'unico profilo sotto osservazione, come sottolinea Tuttosport: "È forte il rischio, da adesso in poi, che intorno a Skriniar si crei un clima non semplice da gestire per la società e per Simone Inzaghi. Perché non è affatto scontato che il Paris Saint Germain si presenti a Milano entro il 31 gennaio per mettere sul piatto 20 milioni (magari anche 15) richiesti dall'Inter che poi si getterebbe probabilmente su Tiago Djalò del Lille, in pole su Becao (difficilissimo invece Milenkovic dopo il rinnovo fino al 2027; mentre Scalvini rimane il sogno per l'estate)".