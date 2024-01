Inter-Verona, Lautaro e Dimarco in gruppo. Entrambi in campo dal 1′? La sensazione…

Entrambi i giocatori si sono allenati per la prima volta insieme al gruppo per tutta la seduta di lavoro ad Appiano Gentile

Sia Lautaro Martinez che Federico Dimarco oggi si sono allenati per la prima volta insieme al gruppo per tutta la seduta di lavoro ad Appiano Gentile. I due giocatori saranno quindi a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro il Verona in programma sabato a San Siro alle 12:30.

"Ovviamente è presto per sapere con certezza se i due titolari cominceranno dal primo minuto, ma l'impressione è che l'argentino sia più vicino a una maglia rispetto all'esterno. Ovviamente i calciatori si confronteranno con lo staff e con Inzaghi per valutare le proprie condizioni - anche atletiche -, ma in linea di massima Carlos Augusto sembra dare discrete garanzie in fascia. In attacco, invece, fare a meno di Lautaro è davvero complicato".