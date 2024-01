Sky – Inter, tornano in gruppo Lautaro e Dimarco: ci saranno col Verona

Riecco Federico Dimarco e Lautaro Martinez oggi in casa Inter: i due sono tornati in gruppo in vista del Verona

Riecco Federico Dimarco e Lautaro Martinez oggi in casa Inter. Risentimenti muscolari superati, i due giocatori sono tornati questa mattina ad allenarsi in gruppo, a due giorni dalla sfida contro il Verona. Seduta con i compagni per l'esterno e il capitano nerazzurro, che saranno a disposizione di Simone Inzaghi per il match di San Siro. Deciderà poi l'allenatore nelle prossime ore se puntare su almeno uno dei due dall'inizio contro l'Hellas, ma intanto sono recuperati. Tutti a disposizione così, eccezion fatta per il lungodegente Cuadrado.