Anche per questo motivo, Inzaghi tiene particolarmente a far bene contro il Sassuolo dopo il KO dell'andata

"C'è un paradosso nel campionato dell’Inter. L’unica sconfitta rimediata nelle 34 giornate disputate finora, infatti, è arrivata da una squadra che rischia seriamente di scendere in B, ovvero il Sassuolo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport di presentazione della sfida del Mapei Stadium. L'Inter vuole così vendicarsi, anche a scudetto già vinto, contro una squadra che invece è alla disperata ricerca di punti per provare a salvarsi. In 21 precedenti, tra l'altro, il Sassuolo ha vinto ben 9 volte, 5 delle quali a San Siro.

"La speranza di Ballardini e dei suoi uomini è che Lautaro e soci di presentino al Mapei con la pancia piena, o quantomeno con le scorie dei festeggiamenti ad appesantirne le gambe. D’altra parte, però, ai nerazzurri non mancheranno le motivazioni. Proprio il capitombolo dell’andata, infatti, “chiama” la vendetta. Ci siamo fatti sorprendere a San Siro, ma stavolta vogliamo dimostrare quali siano i veri valori e che quello è stato solo un incidente di percorso: questo, in sintesi, è il pensiero che attraversa le menti dei giocatori di Inzaghi. Il tecnico peraltro è il primo a spingere per cancellare quell’unica macchia dentro ad un percorso sin qui impeccabile", sottolinea il Corriere dello Sport che aggiunge come Inzaghi tenga particolarmente a questa partita perché, in caso di vittoria, l'Inter avrebbe battuto almeno una volta tutte e le altre 19 squadre del campionato: sarebbe la seconda volta nella storia dell'Inter dopo l'anno dello scudetto con Conte in panchina.