Inter, Walter Samuel compie 45 anni: gli auguri del club nerazzurro

Il difensore argentino, soprannominato 'The Wall' e dal 2005 al 2014 in nerazzurro, oggi festeggia 45 anni

Il soprannome "The Wall" l'ha guadagnato grazie alla sua capacità di alzare un vero e proprio muro in difesa, di essere una certezza per i suoi compagni e un vero e proprio incubo per gli avversari.