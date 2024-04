Rita Guarino, tecnico dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di InterTV la sconfitta rimediata contro il Sassuolo: "Una partita complicata, sporca, equilibrata nel primo tempo , dove non riuscivamo a fare il nostro gioco, abbiamo commesso diversi errori nel palleggio. Entriamo bene nel secondo tempo, ci portiamo in vantaggio, e non siamo state abbastanza brave a sfruttare questo vantaggio per chiudere la partita, nonostante le numerose occasioni da rete.