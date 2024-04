Il matrimonio tra la Lazio e Luis Alberto, che già più volte in passato era stato sul punto di interrompersi, questa volta sembra essere davvero finito. Il centrocampista spagnolo, al termine del match vinto contro la Salernitana, ha dichiarato senza mezzi termini di voler lasciare i biancocelesti al termine della stagione : "Sicuramente non sarò nel progetto l'anno prossimo, ho chiesto al club di liberarmi e di rescindere il contratto. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio".

A questo punto ci si interroga sul suo futuro. Difficile che possa rimanere in Italia, nonostante qualche interesse mostrato in passato da qualche club. Di sicuro non rientra - almeno per il momento - tra gli obiettivi di mercato dell'Inter, nonostante la stima profonda di Inzaghi, l'allenatore che più è riuscito a valorizzarlo: i nerazzurri, in quel ruolo, hanno già messo le mani su Zielinski, e non dovrebbero intervenire ulteriormente in quella zona di campo. Più facile che Luis Alberto possa tornare in Spagna, magari al Siviglia, club nel quale è cresciuto e del quale è tifoso.