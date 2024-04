Inter Women KO contro il Sassuolo: le neroverdi vincono in rimonta

Il ritmo è però rapidamente cambiato nel secondo tempo, con l'Inter in grado di conquistare rapidamente un calcio di rigore per un fallo commesso dalla neoentrata Simon su Csiszàr. Dagli undici metri è glaciale Magull che spiazza il portiere con un colpo di piatto, portando l'Inter in vantaggio. Le nerazzurre sembrano aver trovato la loro dimensione in campo e nonostante il pareggio realizzato da Sabatino al 50' con una bella azione personale culminata con un tocco vincente di mancino, continua ad attaccare ad ondate. Il Sassuolo però è in grado di concretizzare le uniche due grandi occasioni avute a disposizione nel match e trova il gol del vantaggio al 66' con una potente conclusione di destro dal limite dell'area di rigore di Clelland, che trova l'angolo vincente. Le trame offensive dell'Inter proseguono e le nerazzurre vanno vicine al gol del pareggio all'84', quando Bonfantini colpisce bene di testa nell'area piccola, trovando però l'ennesimo intervento efficace di Durand, in giornata di grazia. I cinque minuti di recupero non bastano all'Inter, che non riesce a trovare il gol del tanto agognato pareggio.