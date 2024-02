Prosegue il conto alla rovescia in vista di Inter-Juventus, in programma domenica sera a San Siro. Il derby d'Italia, prima contro seconda: inutile ribadire quanto storicamente sia sentita questa sfida, così come serve a poco ricorda quanto possa valere per le sorti di questa stagione. Tra i temi della partita c'è anche il confronto a distanza tra Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, attaccanti principi delle due squadre, nonchè primi due della classifica marcatori (19 gol per l'argentino, 12 per il serbo), entrambi a segno nel match di andata.