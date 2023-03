Inter, Zanetti ringrazia i tifosi: “Che bello rivivere le maglie che ho indossato”

L'Inter ha scritto che non riusciva a pensare a miglior modo se non quello di festeggiare il 115esimo compleanno con i tifosi che hanno incontrato Zanetti allo store di San Babila per il firma copie del libro dedicato alle maglie della storia nerazzurra. Forse perché Javier l'Inter l'ha sposata e mai tradita, amata così com'è nella gioia e nel dolore, poteva andarsene ma è rimasto e con lei ha passato giorni tristi e felicissimi quando, alla fine, all'orizzonte si è materializzato l'impossibile.