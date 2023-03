L’Inter compie 115 anni, il video celebrativo di Inter Media House

E chi riesce ad immaginarsela diversa? Anche quando la palla poteva finire in rete e non l'ha fatto, anche quando il destino ha fatto un giro largo, pure i risvegli complicati di certi lunedì mattina, sì, alla fine vanno bene così. Perché tanto poi, arriva sempre una vittoria eclatante e clamorosa a scuotere l'anima, come fa tutto l'amore, eterno, degli interisti per l'Inter. Compie 115 anni la squadra nerazzurra perché è stata fondata il 9 maggio del 1908 in piazza Duomo, al ristorante l'Orologio, da un pittore - Muggiani - e altri soci che l'hanno intesa e voluta folle come una notte stellata in cui si avverano tutti i desideri.