Inzaghi a caccia di un nuovo record. L’Inter può firmare la miglior partenza di sempre

Dopo le prime 5 vittorie l'Inter sembra averci preso gusto e non vuole fermarsi. Mancano tre vittorie per centrare un nuovo record per il club: mai nessuno nella storia dei nerazzurri è riuscito a partire con 8 vittorie consecutive.