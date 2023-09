Cassano: “Inzaghi ha ricominciato benissimo. Inter deve vincere scudetto: ha due squadre”

Antonio Cassano, sulla Bobo TV, ha parlato delle ultime due gare dell'Inter, in Champions contro la Real Sociedad (finita uno a uno) e la trasferta di campionato a Empoli vinta uno a zero, che ha confermato la testa della classifica. «Non sono d'accordo con Bobo quando dice che dopo il derby si può fare meno bene contro la Real Sociedad in CL. Perché là rischi di prendere una rumba. La squadra basca ha giocato con personalità, coraggio e ha fatto calcio. Se perdi 4-0 non può dire niente nessuno. La prestazione dell'Inter è stata deludente, per fortuna Lautaro ha pareggiato su quel tiro di Frattesi. Non è tutto dovuto anche se l'Inter è arrivata in finale di Champions la scorsa stagione. A San Sebastian ci sono stati tanti cambi. Ma la Real gioca divinamente, nonostante questo la formazione nerazzurra è riuscita comunque a portare a casa punti, tutti felici così».