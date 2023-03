Porto decisivo, TS: “Su Inzaghi c’è l’ombra di Conte. L’Inter lavora sotto traccia e…”

L'edizione odierna di Tuttosport racconta come l'ipotesi Conte-Inter non sia da scartare: la sfida contro il Porto è decisiva per Inzaghi

Matteo Pifferi

"C'è ancora Antonio Conte nei pensieri dell’Inter. E c’è ancora di più dopo che l’allenatore ha manifestato la voglia di riavvicinarsi alla famiglia e quindi tornare in Italia". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla probabilità, non così remota, che Antonio Conte ritorni sulla panchina dell'Inter. "Potrebbe anche prendersi un anno sabbatico l’ex ct, ma il corteggiamento nerazzurro è iniziato sotto traccia per capire quali siano i reali orientamenti dell’uomo che ha portato in dote lo scudetto numero 19. Il prossimo, sarà quello della seconda stella, traguardo che regalerebbe un posto speciale nella storia nerazzurra a Suning e agli attuali dirigenti, tutti legati all’Inter da un contratto in scadenza nel 2025", ribadisce il quotidiano. Il rendimento di Simone Inzaghi, a dispetto di un buon cammino nelle coppe, in campionato è insufficiente e l'ennesima sconfitta, l'ottava, contro lo Spezia ha reso traballante la sua panchina.

Il futuro si decide ad Oporto — Inzaghi si giocherà molto del suo futuro nella sfida del Do Dragao contro il Porto, dove c'è da difendere l'1-0 maturato all'andata a San Siro. "Ma pure un cammino super in Champions potrebbe non bastare. Soprattutto se a Steven Zhang fosse proposto come alternativa l’uomo che, oltre a conquistare l’ultimo scudetto, è riuscito a tirare fuori il meglio da Romelu Lukaku che, proprio a Milano con Conte, ha disputato le migliori stagioni in carriera. Fatto per nulla secondario, considerato che l’Inter ha intenzione di tenersi Big Rom, andando però a ridiscutere al ribasso i termini del prestito con il Chelsea", rimarca l'edizione odierna di Tuttosport che aggiunge come l'obiettivo seconda stella sarebbe uno stimolo per Conte, che, con un instant team, si troverebbe a suo agio, come dimostrato in carriera.