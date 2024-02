Dopo la grande vittoria contro la Juventus, l'Inter affronterà un'altra sfida molto insidiosa sabato all'Olimpico contro la Roma di De Rossi. Una sfida alla quale non prenderà parte dalla panchina Simone Inzaghi che, diffidato, durante lo scontro diretto di San Siro è stato ammonito da Maresca.

Una decisione che, come scrive il Corriere dello Sport, lo ha reso furioso:

"Prima dell’Atletico ci sono la Roma, con Inzaghi furente per il giallo che gli farà saltare la sfida per squalifica e poi la Salernitana nel derby di famiglia fra i due allenatori. Tra andata e ritorno di Champions l’Inter andrà a Lecce, poi avrà il recupero con l’Atalanta (partita rinviata per la Supercoppa), il Genoa e il Bologna".