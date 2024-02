La sua priorità è essere della partita, tornare in campo e riuscire ad incidere per il bene del Napoli. Il centrocampista polacco ha saltato il Verona per «affaticamento muscolare», sono stati giorni intensi con l'esclusione dalla lista Uefa, ma ora si riparte: Mazzarri avrà bisogno anche di Zielinski, il titolare storico del centrocampo, per raggiungere l'obiettivo quarto posto".