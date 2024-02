Il Corriere della Sera presenta il derby d’Italia di questa sera. Ecco l’analisi del quotidiano sul momento dell’Inter di Simone Inzaghi , prima in classifica a +1 sulla Juventus e con una partita - contro l'Atalanta - ancora da recuperare: “Quando ti ricapita di arrivare allo scontro diretto con un punto di vantaggio e una partita da recuperare, una settimana libera da impegni, tre uomini chiave come Barella, Calhanoglu e Dimarco a riposo addirittura da 13 giorni e tutta la rosa a disposizione (Cuadrado a parte)? La Grande Occasione per l’Inter è qui e adesso, sul prato tirato a lucido di San Siro dove ieri pomeriggio i nerazzurri in un clima di primavera anticipata hanno fatto la rifinitura, quasi un mese dopo il finale thrilling contro il Verona, ultima partita in casa. Dopo sono arrivate vittorie molto più convincenti come a Monza, in Arabia per la Supercoppa e a Firenze, pur nella sofferenza finale.

Piacenza non è Livorno, Simone Inzaghi ha ormai affinato anche l’arte di rispondere ai microfoni «nel migliore dei modi» (la sua frase cult, utilizzata ieri almeno una dozzina di volte), senza cadere nelle provocazioni o buttarsi nella mischia dialettica. Ma proprio per questo — e per il fatto che l’allenatore dell’Inter in campionato non parlava prima di una partita in conferenza stampa dal 25 novembre, vigilia di Juve-Inter — le sue parole hanno un peso specifico di cui tener conto: «È una partita importantissima, anche se non decisiva. L’obiettivo è vincere, la pressione c’è per tutti e due e noi sappiamo che abbiamo delle responsabilità, ma bisogna essere orgogliosi di giocare una gara del genere, contro un avversario di cui abbiamo grandissimo rispetto. In stagione loro hanno giocato 6 partite in meno di noi: non fare le Coppe sicuramente è un vantaggio, inutile negarlo e inutile parlarne».