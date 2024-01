Salernitana, Inzaghi: “Chiedo rispetto, fallo sul 2-1 Napoli. Settimana scorsa Gatti…”

"Salernitana beffata? Dispiace molto ma questa è la strada giusta e più di così ai ragazzi non potevo chiedere. Non meritavamo di perdere, siamo sempre penalizzati ogni partita. Questo un po' ci scoccia, è ora di aver rispetto per la Salernitana. Sono stato ammonito senza far niente ed ero diffidato, non si lascia neanche parlare, non va bene così. Esigono rispetto e io voglio rispetto per me, la Salernitana e per i miei giocatori. Ci sono le immagini, speriamo le abbiano fatte vedere stavolta e non come l'espulsione di Gatti che non era stata neanche data in televisione. Non ci sta bene, facciamo sacrifici, siamo contati e vogliamo perdere le partite in modo giusto. Oggi ci prendiamo le nostre responsabilità, questa dovevamo portarla a casa. Con questo spirito ci salviamo. Il rigore è da VAR, il fallo di Demme sul 2-1 è da VAR. Ha dato una gomitata in testa al mio giocatore"