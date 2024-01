De Grandis: “Supercoppa? Per l’Inter è il terzo obiettivo ma Inzaghi ci tiene. Col Monza…”

"Questo è un turno che l'Inter può gestire, vediamo come si muove Inzaghi anche in vista della Supercoppa", commenta De Grandis

"Il Monza è una squadra che palleggia molto bene, se gli dai la possibilità di fare possesso palla ti può mettere in difficoltà. Ma è anche vero che rispetto all'anno scorso ha perso qualcosa, ha perso Carlos Augusto e altri giocatori importanti ma Palladino è bravo. Questo è un turno che l'Inter può gestire, vediamo come si muove Inzaghi anche in vista della Supercoppa. Per l'Inter la Supercoppa è il terzo/quarto obiettivo ma sappiamo che Inzaghi ci tiene perché li mette nel CV. Sarebbe ora di dare minuti a Frattesi, è uno che può fare dei gol"