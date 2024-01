"La Juve preme ma è leggera, non è partita con questa responsabilità di vincere", commenta Stefano Impallomeni

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni , giornalista ed ex calciatore, ha parlato così di Juventus:

"Questo mix tra esperti e giovani è il vero punto a faro di Allegri in questa stagione. Ho visto una squadra che gioca alla grande. Mette più paura all'Inter? Sì, sta aggiungendo ancora di più, c'è entusiasmo evidente. La Juve preme ma è leggera, non è partita con questa responsabilità di vincere. Lo vedo un bel duello, incerto, e molto pericoloso per Inzaghi".