Seconda sconfitta in campionato per l'Inter di Inzaghi , entrambe contro il Sassuolo. Il tecnico ha provato a tenere alta la tensione nella squadra che è scesa in campo ieri sera al Mapei Stadium, ma le motivazioni della squadra di Ballardini hanno fatto la differenza.

"Simone Inzaghi non incontrerà più il Sassuolo e questa è una buona, bizzarra notizia: l’Inter scudettata e tiranna del campionato potrà pure battere il Diavolo chissà quante volte di fila, ma contro gli emiliani finisce stranamente per sbattere sempre il muso. Una squadra tanto umile e in lotta per la sopravvivenza come quella di Ballardini (e prima ancora di Dionisi) è anche l’unica ad aver battuto i neocampioni con la stella: l’impresa è riuscita non una ma due volte, e in questo dato c’è tutta la bellezza di un gioco che resta ancora meravigliosamente misterioso. Questo capitombolo nerazzurro di inizio maggio è ben diverso, però, dal primo di fine settembre, anche perché arriva dopo una settimana di bagordi e feste per il tricolore, tutte strameritate", analizza La Gazzetta dello Sport.