"La squadra tiranna, abituata a dominare su ogni campo, non era la stessa di sempre ieri nel passaggio di testimone scudetto contro il Napoli. Le conseguenze in questo caso sono molto meno dolorose della Champions, ma per i nerazzurri che hanno conosciuto il successo in A per dieci partite di fila è un’anomalia anche solo non esultare per due gare consecutive", precisa il quotidiano.