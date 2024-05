Ultimo atto del campionato vinto con largo anticipo per l'Inter. Cambi nella formazione titolare che oggi affronterà il Verona e passerella per alcuni giocatori che non vestiranno più la maglia nerazzurra.

"Ultimo impegno stagionale per l’Inter prima di un rompete le righe che per molti giocatori sarà brevissimo visto che la gran parte sarà poi impegnata tra Europeo e Coppa America. Partenza oggi in pullman da Appiano dopo la rifinitura e rientro nella notte, dopo la partita contro un Verona già salvo. Per l’occasione Inzaghi studia un turnover mirato e nell’allenamento di ieri ha provato Audero in porta al posto di Sommer, con Bisseck, Acerbi (favorito su De Vrij) e Carlos Augusto in difesa, Dumfries e Dimarco a tutta fascia, Frattesi (autore del rocambolesco gol che decise il match d’andata, il 6 gennaio scorso), Calhanoglu (insidiato da Asllani) e Barella in mediana, mentre davanti dovrebbero iniziare Arnautovic e Thuram", precisa La Gazzetta dello Sport.