FCIN1908/ Verona-Inter, la probabile nerazzurra: diverse novità per Inzaghi

L'Inter chiude il proprio campionato domani a Verona. Ultimo impegno di campionato per la squadra di Simone Inzaghi, che al Bentegodi regalerà un po' di spazio a diversi elementi che hanno giocato meno, alcuni dei quali pronti a salutare a fine stagione. Alcuni pilastri, invece, riposeranno, perché ci sono gli impegni delle varie nazionali che incombono. Come si disporrà quindi l'Inter in campo?

Secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, Sommer, Pavard, Bastoni, Calhanoglu, Mkhitaryan e Lautaro sono pronti ad accomodarsi in panchina. Per loro eventualmente ci sarà spazio a gara in corso, in favore di Audero, Bisseck, Carlos Augusto, Frattesi, Asllani e Arnautovic. Il dubbio, in difesa, riguarda Acerbi, in ballottaggio con De Vrij.