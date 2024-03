"Tredici vittorie di fila nel 2024, novantanove nello spazio temporale di tre stagioni e 147 partite sulla panchina dell’Inter. Simone Inzaghi non perde in Champions dalla finale di Istanbul. Sogna una notte da 100 e lode. Gli basterebbe conservare l’imbattibilità e strappare un pareggio al Metropolitano per timbrare l’ingresso ai quarti. Il suo nome entra stabilmente dal 2020/21, compresa la qualificazione agli ottavi con la Lazio, tra i primi sedici d’Europa. È l’unico allenatore, negli ultimi quattro anni, ad aver tenuto il passo di Guardiola". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito ai risultati ottenuti da Simone Inzaghi negli ultimi anni.