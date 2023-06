Nations League – L’Italia batte l’Olanda e chiude al terzo posto: in gol Dimarco

A Enschede l'Italia batte l'Olanda e chiude la Nations League al terzo posto. Primo tempo dominato dalla squadra di Mancini con Dimarco che ha aperto le marcature al 6' con un gran sinistro che non ha lasciato scampo al portiere. Il raddoppio arriva 15' più tardi con Frattesi che dopo un rimpallo si trova solo davanti a Bijlow per il 2-0.

Nella ripresa Koeman ridisegna la sua squadra e l'Olanda cambia volto accorciando al 68' con Bergwijn. Gli azzurri rispondono e trovano il gol del 3-1 in contropiede con Chiesa. A ridosso del recupero Wjnaldum accorcia le distanze, ma agli Orange non bastano i 9' di recupero per trovare il pareggio. Nel finale è entrato Nicolò Barella, mentre Acerbi ha giocato tutti i 90'.