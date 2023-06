Asllani: “Non c’è alcuna possibilità che lasci l’Inter. Meglio in prestito? No perché…”

Ancora una volta il centrocampista nerazzurro ribadisce che in estate non lascerà l'Inter nonostante alcune voci di mercato

L'Albania ha ottenuto tre punti battendo 2-0 in casa la Moldavia, grazie alle reti di Asani e Bajrami. Asllani è entrato in campo al 67', fornendo dopo pochi minuti l'assist del secondo gol albanese. Al termine della gara il centrocampista nerazzurro è contento per la vittoria: "Aspettavamo questa partita, siamo contenti per i 3 punti e per i tifosi. Volevo esserci fin dal primo minuto, ma le scelte le fa il mister. Bare e Ramadani hanno fatto molto bene oggi. I 3 punti sono importanti".