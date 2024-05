CdS: “Italia, Spalletti punta sul blocco Inter per gli Europei. A rischio taglio…”

Le esclusioni

Fa rumore l’esclusione di Locatelli. C’è Folorunsho, lanciato dal ko di Zaniolo. Pesano le convocazioni di Ricci e di Fagioli, riabilitato dopo sette mesi di squalifica per il caso scommesse e in campo negli ultimi venti minuti lunedì a Bologna. Se il centrocampista del Toro è andato in crescendo, non si può sostenere che il bianconero abbia meritato l’ingresso per rendimento. La chiave di lettura è un’altra. Spalletti doveva completare le caratteristiche della mediana. La ricerca di un erede di Jorginho in regia pende dalla gestione Mancini e non si è mai risolta. In quel ruolo può essere impiegato Cristante, ma non è un play specifico. Stesso discorso per Locatelli, tagliato. E allora il ct, almeno per una settimana, terrà Ricci e Fagioli sotto osservazione. Un’investitura a lungo termine, pensando al futuro e al girone di Nations in partenza a settembre. Per lo juventino è un bel segnale, testimonia considerazione e prospettiva. Il 6 giugno, quando Spalletti dovrà ridurre l’elenco per la Germania da 30 a 26 nomi, diventerà più facile lasciare a casa Fagioli e non uno navigato come Locatelli, reduce da un campionato non esaltante. Può darsi abbia qualche possibilità in più Ricci. Provedel e Meret si giocheranno il posto di terzo portiere dietro Donnarumma e Vicario.