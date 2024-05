Ausilio: “Non mi aspettavo Dimarco così: dopo tre allenamenti Inzaghi mi ha detto…”

Interessante retroscena svelato da Piero Ausilio a Fabrizio Biasin. Ecco le parole del direttore sportivo dell'Inter su Federico Dimarco: "Abbiamo avuto un grande merito, ovvero di non aver mollato mai il calciatore in cinque anni. Allenatori ci hanno detto che non poteva giocare nell'Inter e questo succede spesso anche con altri giocatori. Sinceramente non pensavo a un suo rendimento così. Chi è stato veramente illuminato e ha visto cose che nemmeno noi non avevamo visto, è stato Inzaghi. Dopo tre allenamenti mi ha detto: "Questo va benissimo".