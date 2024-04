La Nazionale Under 15, dopo aver affrontato la Spagna ad inizio marzo (1-1 e sconfitta 1-0), parteciperà alla 20ª edizione del Torneo delle Nazioni dal 25 aprile al 1° maggio in Friuli-Venezia Giulia. L'Italia, che nella passata stagione si è arresa in finale alla Repubblica d'Irlanda, detiene il record di vittorie della manifestazione con cinque successi: 2004, 2005, 2007, 2008 e 2022.