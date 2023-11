Gol, magie e due idoli d’eccezione: ecco Gjeci, il nuovo gioiello di casa Inter

Sono bastate pochissime partite per confermare quanto in casa Inter già sapevano (o quanto meno, speravano): Delis Gjeci è un vero e proprio gioiello. La tripletta segnata ieri al Como in soli 8 minuti è solo l'ultimo biglietto da visita. Un talento assoluto, che in questa prima parte di stagione si è guadagnato le luci della ribalta a suon di gol e giocate da applausi. Ah, per la cronaca: stiamo parlando di un classe 2009, arrivato a Milano solamente questa estate. Un ragazzo che, di questo passo, non tarderà molto a far parlare di sè anche al di fuori degli ambienti legati al calcio giovanile.