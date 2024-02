"Stiamo bene, abbiamo lavorato bene cercando di preparare questa partita a parer mio molto complicata, tosta, difficile. Questo Lecce in casa, spinto dal loro pubblico, va forte, dobbiamo cercare di fare una grande partita per muovere la classifica che da tre partite ci vede un po' fermi. In questo girone di ritorno contano i risultati".