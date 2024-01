Da Firenze: “Fiorentina, ecco Nico Gonzalez: ha parlato con Italiano, sarà titolare”

Recuperato dopo l’infortunio di metà dicembre e, pur non al 100%, pronto a far di tutto per aiutare compagni e mister

Attenzione alla possibile presenza di Nico Gonzalez dal primo minuto contro l'Inter questa sera. E' questa l'ipotesi dettata dal Corriere Fiorentino: "Recuperato dopo l’infortunio di metà dicembre e, pur non al 100%, pronto a far di tutto per aiutare compagni e mister. Hanno parlato ieri sera, i due, e salvo clamorose sorprese l’argentino stasera in campo dall’inizio. L’obiettivo è dare tutto finché ne avrà (una sessantina di minuti?) prima magari di ricevere il cambio da Sottil".