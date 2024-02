Prego. — «Che se ancora oggi se ne parla tanto è per quanto accadde nei secondi successivi: Taribo West che atterra Del Piero in area, l’arbitro fischia il rigore per la Juve, Simoni che invade il campo, il parapiglia, gli interisti impazziti... ecco, non ci fosse stato tutto quel caos oggi non sarei ricordato per quello scontro di gioco ma per la mia carriera e il mio palmarès».

Sia sincero, ormai c’è la prescrizione: quel 26 aprile 1998 fece fallo su Ronaldo? — «Non rispondo, ma dico che Ronaldo andava veramente veloce, era immarcabile, all’improvviso spostò la palla, io rimasi fermo, non feci un’entrata per abbatterlo e l’arbitro non fischiò il rigore. E poi non dimentichiamo che in quella partita eravamo già avanti 1-0 e quella Juve era molto forte. Infatti, a fine stagione vincemmo il campionato. Anche se fosse stato fischiato il rigore su Ronaldo, lo scudetto sarebbe stato nostro. Non ho dubbi al riguardo».

Domenica sera Inter-Juve, chi vincerà il derby d’Italia? — «Da tifoso mi auguro la Juve, ovvio. Ma l’Inter sta facendo molto bene, una bella squadra, un bravo allenatore, un’ottima società. Merita di essere in testa al campionato ed è la candidata più seria per lo scudetto. Le dico un’altra cosa... In tutti questi anni non ho mai avuto problemi con l’Inter».

(Fonte: Corriere della Sera)

