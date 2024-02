Iuliano: “Inter tre spanne sopra le altre. Juve? Con Lautaro e Thuram…”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Mark Iuliano ha analizzato la stagione della Juventus. I bianconeri attualmente sono al secondo posto, quattro punti dietro l'Inter capolista. "Faccio i complimenti ad Allegri, che ha vissuto momenti difficili e nonostante tante difficoltà e infortuni è riuscito a portare la Juve al secondo posto dietro a un’Inter che è tre spanne davanti a tutti. Volevo fare i complimenti anche a McKennie, che è un cavallo di ritorno in cui nessuno credeva e che invece sta facendo un bel campionato. Ha un buon senso di posizione e ci mette tanto cuore, non molla mai".

"La Juve ha fatto più di quello che ci aspettavamo tutti. Dopo Sassuolo sembrava tutto da rifare e invece ha tenuto duro, lavorato fisicamente, per gran parte della stagione ha giocato senza attaccanti, o comunque non in condizioni fisiche decenti. Sono sempre rimasti attaccati. Se vediamo il numero di gol di Lautaro Martinez e Thuram, se li avesse avuti la Juve sarebbero stati loro davanti a tutti".