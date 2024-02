Le parole del conduttore: "Peraltro Lorella Cuccarini è grande tifosa della Roma, io dell'Inter: non la guarderemo insieme, sarà l'unico momento in cui non le vorrò proprio bene al 100%"

Intervenuto durante la conferenza stampa odierna di Sanremo, Amadeus, conduttore e tifoso dell'Inter, ha parlato così in vista della sfida alla Roma di domani sera: "Se darò un occhio? No, guarderò Roma-Inter. Peraltro Lorella Cuccarini è grande tifosa della Roma, io dell'Inter: non la guarderemo insieme, sarà l'unico momento in cui non le vorrò proprio bene al 100%, dipende dal risultato".