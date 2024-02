"In casa Juventus c’è chiaramente la mano di Allegri e non a caso si parla di una sua conferma per il prossimo anno. Ricordo però che il suo contratto scade nel 2025, quindi in caso si parla solamente di prolungamento di contratto. Dopo mesi difficili per varie vicissitudini dentro e fuori dal campo Allegri è riuscito a fare un grande lavoro".