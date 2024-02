"Non sono proprio fake le voci, fatte uscire dal collega portoghese Pedro Almeida, su un interessamento dell'Inter per Rabiot, in scadenza per la Juventus. Non è così fake, c'è un qualcosina sicuramente, anche se il centrocampo è già a posto. Rabiot ha uno stipendio alto, 7 milioni netti, e sta cercando un'intesa per la prossima stagione. La madre procuratrice è molto brava a trovare soluzioni. Il centrocampo dell'Inter con Zielinski si completa, ma occhio alle evoluzioni sul tema e alla rivalità anche sul mercato, vedi Djalò e Lukaku. Il mercato regala sorprese: non mi sembra questo il caso, ma la trattativa, seppur difficile, non bisogna metterla sotto la voce impossibile".