Xavier Jacobelli, noto giornalista, dice la sua sul possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni a TMW sull’ex allenatore dell’Inter: “Penso che si possa toccare con mano lo sconforto dei tifosi del Napoli. Lo scorso anno ha fatto una grande impresa con lo Scudetto ed è arrivato anche ai quarti di finale della Champions League. Abbiamo detto varie volte che se ci si fosse messi a tavolino per sfasciare il giocattolo non si poteva fare meglio. Conte può essere l’uomo giusto per il rilancio a patto che ognuno abbia il suo ruolo. Sappiamo tutti quanto l’allenatore pugliese voglia essere al centro delle scelte”.