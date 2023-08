Jacobelli: “Samardzic? L’Inter ha fatto bene a mollare la presa. Non è possibile che…”

“Il Napoli per sua fortuna ha trattenuto Osimhen. Serviranno i primi tre turni per stabilire i primi valori in campo. Vediamo come partiranno Juve, Milan e Inter. Dopo il comunicato congiunto, la Lazio ha finalmente fatto mercato, la Roma sia pure in ritardo ha centrato innesti importanti, l’Atalanta è da seguire in modo attento. Credo che sia un torneo questo che si presenti con grandissimo grado di interesse. Speriamo anche in campo europeo”.