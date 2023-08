La notizia di oggi è che l'affare Samardzic -Inter è definitivamente saltato. Non si è trovato l'accordo tra l'entourage del centrocampista e il club nerazzurro e così il trasferimento a Milano del centrocampista classe 2002 non si concretizzerà.

"Per l’Udinese Samardzic resta in Friuli. Pozzo infuriato per tutta la gestione. Non solo da parte degli agenti del ragazzo. Udinese che aveva dato ok alle visite mediche e ora si trova spiazzata".