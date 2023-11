Marinozzi: “Rosa Inter profonda, curioso di vedere Bisseck. Frattesi certezza, in attacco…”

"La rosa dell'Inter è profonda, Inzaghi testa il livello delle alternative. Sono curioso di vedere Bisseck, è stato un po' messo da parte ad inizio stagione da Inzaghi. Non lo ha convinto e non a caso l'Inter ha investito il tesoretto su Pavard. Frattesi e Carlos Augusto sono certezze, Inzaghi cerca di ruotare i suoi giocatori senza abbassare il livello anche quando il calendario sarà più impegnativo. Frattesi è il dodicesimo uomo e sostituisce bene Barella ma Sanchez e Arnautovic sono ad un livello più basso di Thuram e Lautaro, in Italia è la rosa più valida e ampia"