Liverani: “Scudetto? L’Inter è la favorita in assoluto, la Juve oggi non ha una rosa per competere”

Nel corso della trasmissione di Cusano Italia Tv “Cose di Calcio”, Fabio Liverani ha parlato della lotta scudetto. Per il tecnico l'Inter è la favorita per la vittoria finale: "Ho visto la Juventus col Verona, è vero che ha vinto 1 a 0 al novantaseiesimo, ma era una partita che poteva essere chiusa al sessantesimo”, ha continuato Liverani. “Il bel calcio o il brutto calcio sono opinabili, perché oggi stiamo celebrando la Juventus, ieri denigravamo la Roma per il risultato a Milano. Purtroppo, facciamo parte di un sistema in cui il risultato finale condiziona troppo i commenti post partita".

"La Juventus davanti ha avuto grandi problemi, avere non sempre Chiesa e Vlahovic diventa difficile. Fortunatamente Milik sta facendo bene, ma non parliamo di uno spessore come quello di un Lukaku, Lautaro o Thuram. Insomma, sono giocatori sicuramente forti, ma non possiamo dire che la Juventus sia come quella che ci ricordiamo. L’Inter è la favorita in assoluto, la Juve non ha una rosa oggi per competere".