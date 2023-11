Julio Cesar: “Inter, i cambi hanno fatto la differenza. Sommer? Si è fatto trovare pronto”

Le parole di Julio Cesar in merito alla vittoria dell'Inter contro il Salisburgo che vuol dire ottavi di finale per i nerazzurri

"Inzaghi con 2-3 cambi ha cambiato tantissimo il modo di giocare, Lautaro ha fatto vedere perché è un titolarissimo e lo stesso vale per Barella. L'Inter non può dipendere solo da loro due, anche Dimarco fa la differenza. Sommer? La palla sarebbe uscita ma il portiere non si deve mai distrarre, era una palla difficile. Non ha partecipato molto alla partita ma deve essere pronto quando serve e lui è stato pronto"