Julio Cesar: “Inter sempre più solida. Parlando con amici…”

Intervenuto a Prime Video prima di Atletico Madrid-Inter, Julio Cesar, ex portiere nerazzurro ha rilasciato queste dichiarazioni:

"E' una squadra che partita dopo partita diventa ancora più solida. Parlando con amici, la partita contro il City ha dato ancora più forza a tutti. L'Inter oggi in Europa è una squadra che sta facendo molto bene, che non deve temere nessuno. Sommer? Sa fare benissimo il portiere di una grande squadra, che quando serve sa sempre farsi trovare pronto. Ha fatto un grande Mondiale nel 2022, veniva dal Bayern Monaco e doveva sostituire uno come Onana. Ha dato sicurezza a squadra e società".