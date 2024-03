GdS conferma: “Lautaro-Inter, rinnovo vicino: diventerà il più pagato in A”

A Madrid, la dirigenza dell’Inter ha incontrato in queste ore Alejandro Camano, agente di Lautaro: anche gazzetta.it ha fatto il punto sulla situazione

A Madrid, la dirigenza dell’Inter ha incontrato in queste ore Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez. Anche gazzetta.it ha fatto il punto sulla situazione dopo il summit: “L’incontro è stato positivo: non c’è ancora l’accordo tra le parti, ma le indicazioni vanno tutte verso un rinnovo di contratto. Camano ha infatti confermato la volontà del giocatore di restare in nerazzurro, l’Inter ha tutta la voglia di chiudere la trattativa.