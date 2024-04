A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Torino, Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore granata: "Abbiamo sempre giocato per vincere. Abbiamo preso pochi gol e fatti pochi. Dobbiamo reggere in fase difensiva perché sono forti e fare di più in attacco. Una sola punta? Bisogna trovare modi per fare gol e questo mi sembra il modo giusto".