Pronti a scatenare la festa. L'Inter scende in campo oggi per la prima volta davanti al suo pubblico, dopo aver ottenuto la vittoria matematica dello scudetto nel derby. Il popolo nerazzurro sarà presente in massa oggi a San Siro e per le vie di Milano, per un abbraccio che durerà tutto il giorno. La giornata si apre però con la gara con il Torino, in programma alle 12:30 al Meazza. Un'occasione per regalare un'ulteriore gioia a tutti i tifosi. Simone Inzaghi per questo cambia il meno possibile, nonostante l'obiettivo già acquisito.