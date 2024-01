Juve, Allegri: “Mi manca tanto la Champions. È normale avere pressioni qui”

"Per dieci la Juve ha dominato con campionati e coppe Italia, è normale avere pressioni qui perché si lavora per arrivare al massimo - spiega l'allenatore - e dobbiamo avere l'ambizione per ottenere e per fare il massimo: pensiamo alla coppa Italia, possiamo arrivare in semifinale e poi ci ritufferemo sul campionato".